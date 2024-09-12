拜登戴特朗普帽引熱議　白宮解畫為展示兩黨團結

美國總統拜登、副總統兼民主黨總統候選人賀錦麗、前總統兼共和黨總統候選人特朗普周三（11日）在紐約同場出席911恐襲23周年紀念活動，拜登之後前往賓夕凡尼亞州尚克斯維爾出席紀念活動時，戴着印有「特朗普2024」字樣的帽子，引起熱議。白宮解畫指，拜登是為了強調民主、共和兩黨團結的傳統，才會象徵性地戴了一下帽子。

網傳情況可見，當時拜登原本戴着棒球帽，他把帽子遞給現場一名戴特朗普帽的男子，二人交換帽子，在民眾鼓動下，拜登戴上特朗普帽，現場一陣歡呼。照片在網上瘋傳，有共和黨支持者稱這就是拜登支持特朗普的證據，直指拜登腦袋不清楚，根本是假裝支持賀錦麗。

白宮副發言人貝茲（Andrew Bates）指出，當時拜登正談論911事件之後該如何達成跨黨派團結，美國需要回到這個狀態，作為一種象徵，拜登把他的帽子給了一名特朗普支持者，對方說拜登也應該戴上特朗普的帽子，於是拜登短暫地戴上特朗普帽。

另外，賀錦麗的競選拍檔、明尼蘇達州州長沃爾茲堂兄一家人近日身穿藍色T恤，衣服印有「沃爾茲家族力挺特朗普」（Walz for Trump）的字樣，背後還掛上「特朗普2024奪回美國」的旗幟。特朗普轉發訊息，留言說：「得到你們認同是我的榮幸，期待很快見到你們！」