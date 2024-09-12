華批美破壞多邊貿易體制　促糾正言行

中國商務部周四（12日）發布新一期《美國履行世貿組織規則義務情況報告》，在去年8月發布的首份報告基礎上，全面梳理美國履行世貿規則義務概況並作總體評價，繼續關注美國破壞多邊貿易體制、實施單邊貿易霸凌、操縱產業政策雙重標準、擾亂全球產業鏈供應鏈等政策措施。

報告指，過去一年美國繼續罔顧成員期待，與世貿規則義務背道而馳，打着所謂去風險的幌子，泛化國家安全，將經貿問題政治化、武器化，不斷升級單邊制裁措施，頻繁實施歧視性措施，持續提高關稅壁壘，給多邊貿易體制帶來嚴峻挑戰，嚴重損害成員國共同利益。報告批評美國將國內法凌駕於世貿規則之上，不取消有關違規措施，反而進一步提高自華進口產品的301關稅，發起新調查。此外，美國對他國正常經貿往來實施單邊制裁和「長臂管轄」，炒作「中國產能過剩」威脅論，卻實施大量排他性、歧視性補貼扶持政策，推動建立「礦產安全夥伴關係」等各類歧視性雙邊和區域合作安排。

報告闡述中國與其他成員共同糾正美國違規及破壞多邊主義行徑的努力，包括積極推動恢復上訴機構正常運轉、堅定維護發展中成員合法權益、用好世貿審議監督職能和維護爭端解決機制權威性等。報告敦促美國及時糾正錯誤言行，切實遵守世貿規則和自身承諾，共同推動多邊貿易體制在全球治理中發揮更大作用。