俄羅斯駐美國大使安東洛夫周四（12日）表示，美國政客不斷提及烏軍可能使用美製導彈打擊俄羅斯的言論，旨在敦促基輔加強對俄羅斯普通民眾的攻擊，批評華盛頓正在向第三次世界大戰鋪路。

安東洛夫在聲明中說：「美國政治人物不斷地重復着烏克蘭必須獲勝，願向基輔政權輸送天價美元的武器彈藥，犧牲美國公民的福利。華盛頓的要求只有一個：加強與俄軍的戰鬥接觸。他們持續測試我們對敵對措施忍耐或寬容的底線，其目標是耍挫敗俄羅斯。」

安東洛夫說續稱：「美國這種計劃不可能實現，F16不能，防空系統或者高機動多管火箭系統（HIMARS）、其他武器都不能。美國政府持續藐視俄羅斯的利益，現在愈來愈頻繁地談論使用遠程武器攻擊俄羅斯領土的可行性。」

此前，俄羅斯總統普京表示，北約國家談論允許基輔利用西方向烏軍提供的導彈系統打擊俄境內「合法目標」的計劃時，必須清楚「自己在玩甚麼」。他在今年3月表示，如果俄羅斯與北約發生全面衝突，世界距離第三次世界大戰將只有一步之遙，但應該沒有人希望這種情況發生。