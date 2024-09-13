伊黨：馬來語須成為媒介語　用各自母語引發猜疑

馬來西亞伊斯蘭黨署理主席伊布拉欣周四（12日）表示，馬來西亞各族之間使用母語溝通是造成彼此信任不足的因素之一，而這也讓馬來人對其他種族產生負面想法，最終導致族群分裂。因此，他建議讓馬來語成為各族間的媒介語。

伊布拉欣說：「引發猜疑的一個因素是語言，所以我們必須讓馬來語成為媒介語。如果每個種族都講自己的語言，就會產生惡意揣測，因為不明白對方在說甚麼。」「當華人說華語時，馬來人不明白，所以就會產生負面假設。印裔說泰米爾語時也是如此」。

伊布拉欣還認為，如果每個人都說同一種語言，就會減少負面假設的發生，而這需要全面檢討我國人民從小到大的生活方式，包括學校、居所和活動。他說，即使在睦鄰計劃（Rukun Tetangga）中，也存在種族分歧。

「每個人都熱愛我們的國家，沒有人希望看到種族、宗教等方面的衝突。這就是為甚麼我們（伊黨）有一個（團結生活的）模式，我認為吉蘭丹模式可以作為一個例子」。他指出，在吉蘭丹幾乎不存在種族不團結的問題，吉蘭丹的非回教徒可以自由地信奉他們的宗教，該州也擁有全國最高的佛像。