哈薩克企業助俄規避制裁　維修蘇30SM戰機

開源情報組織InformNapalm周四（12日）指，哈薩克斯坦企業ARC Group協助俄羅斯規避制裁，維持蘇30SM戰機的法國製零件供應。ARC Group更聘請獲合資格專家，助俄羅斯維修蘇30SM。

調查報告披露，ARC Group於2021年與俄羅斯航空綜合體簽署協議，同意維修蘇30SM的法製零件。雖然俄羅斯入侵烏克蘭而受到制裁，但協議繼續有效，哈薩克專家仍赴俄執行維修任務。他們曾在法國航空航天企業達利斯集團及賽峰系統受訓，並獲得專業認證。報告引述ARC Group一名董事的信件，他稱專家去年1月至3月，在達利斯集團完成航空電子系統的理論和實踐培訓。自俄羅斯遭制裁後，達利斯集團及賽峰系統等法國企業，均宣布退出俄羅斯市場。然而，調查顯示ARC Group以哈薩克蘇30SM機隊勤務為幌子，繼續從法國採購設備及獲得專業知識。

俄羅斯蘇30SM依賴法國製造商提供關鍵航空電子系統，包括多功能顯示器、導航系統和抬頭顯示器。蘇30SM是俄羅斯空中力量重要組成部分，總數約130架左右，戰爭期間損失至少15架。