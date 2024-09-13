謝鋒提華4大紅線　批美打中國牌加劇對立

中國駐美國大使謝鋒周四（12日）在紐約一個活動上表示，互商互諒是中美共處的邏輯，從來沒有誰能壓垮誰，如甚麼問題都政治化，都往「國家安全」這個筐裏裝，內病外治注定徒勞；又指出於國內政治目的打「中國牌」、拿中國說事、消費中美關係，散布虛假資訊製造寒蟬效應，讓麥卡錫主義借屍還魂，只會加劇對立。

謝鋒在名為「新時代大講堂」的活動上發表視像演講，提到中美找到正確相處之道，是今後50年國際關係中最重要的事，互尊互信是中美對話基礎，從來沒有誰高誰一等。他認為，從實力地位出發不是國與國相處的正確方式，平等相待、相互尊重才是人間正道，呼籲中美尊重彼此主權和領土完整、社會制度和發展道路、歷史文化和國情差異。他指出，衝突對抗不符合中美各自利益，對話協商才是解決問題的正確途徑。中方將繼續以自身發展的確定性應對國際形勢的不確定性，以對美政策的穩定性對沖中美關係的不穩定性，以負責任態度為世界和平、穩定與繁榮作貢獻。

談到台灣問題，謝鋒強調中國維護主權安全發展利益的立場堅定不移，台灣、民主人權、道路制度、發展權利是中方劃出的4條紅線，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線。他指所謂「民主對抗威權」是偽命題，中國政治制度和發展道路不可挑戰，中美關係要想「兜住底」，首先不能觸碰這些「高壓線」。他敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，將不支持「台灣獨立」、不尋求改變中國體制、不尋求遏制中國發展等表態落到行動上。