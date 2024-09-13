跑道滑行起飛險撞另一波音機　737 MAX 9急煞爆胎

美國阿拉斯加航空一架波音737 MAX 9客機周四（12日）在田納西州納什維爾國際機場跑道滑行起飛時，險些與一架正在滑行通過同一條跑道末端的西南航空波音737-700型客機相撞，阿拉斯加航空客機緊急煞停，終止起飛。全國運輸安全委員會（NTSB）與聯邦航空局（FAA）正調查事件。

涉事阿拉斯加航空編號AS369，機上載有176名乘客和6名機組人員，原定前往華盛頓州西雅圖。AS369航班獲得空中管制塔許可後，於當地周三早上9時15分滑行起飛，惟西南航空編號WN2029客機同一時間獲准在涉事跑道末端通過，AS369航班機師見狀立即煞停飛機，終止起飛，兩機最終沒有相撞。根據飛行數據網顯示，AS369航班事發時正以104節的速度、即時速193公里在跑道滑行，FAA指執飛的737 MAX 9客機輪胎在急煞時破裂。

NTSB主席霍曼迪表示非常關注並正在調查事件，FAA也在調查。西南航空指，正與NTSB和FAA聯繫，會參與調查。阿拉斯加航空則派出技術人員檢查涉事飛機。FAA今年4月曾表示，將於7月之前在納什維爾國際機場等4座機場安裝新的地面感知技術，霍曼迪指不清楚納什維爾國際機場是否已安裝或運作這項技術。