清萊嚴重洪水漸退　野豬足球隊教練再受困

泰國上月開始遭受落暴雨，加上受颱風「摩羯」影響引發嚴重洪水，至今造成至少42人死亡。北部清萊府湄賽縣是重災區，當地居民、曾於6年前受困洞穴並逃出生天的泰國「野豬」少年足球隊教練埃甲博（Ekkapol Chantawong）近日再度受困洪水。他周四（12日）指湄賽縣洪水逐漸退卻。

埃甲博憶述，洪水周二（10日）到達他所在村莊後，水位迅速上升，他和家人被迫留在屋頂上暫避。他形容目前處境與2018年沒有不同，自己很害怕，但必須冷靜等待並評估情況，集中精力開始解決面臨的問題。埃甲博補充，洪水水位周四開始下降，讓他可以返回屋內一樓，但屋外水流仍然湍急，使他無法離開。埃甲博希望晚上毋須再上屋頂過夜。

泰國政府周四開始向北部省份部署軍事特種部隊協助救災。湄賽縣縣長納隆波（Narongpol Kid-an）指，當地洪水已開始退去，但仍有數個河畔居民點被洪水淹沒。清萊國際機場周四取消10個定期航班中的9個，清萊府防災減災辦公室解釋，水位不斷上升導致通往清萊國際機場的道路無法通行。機場周五（13日）開始恢復航班升降。