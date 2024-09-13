優化營商環境工作組首開會　日促華加強保護僑民

中國與日本政府周四（12日）在江蘇省召開中日優化營商環境工作組首次會議，磋商雙方企業面對的課題，因應該省蘇州市早前發生日籍母子遇襲等事件，日方要求加強對在華日僑的安全保護。中日韓文化部長會議同日另在京都舉行並發表《京都宣言》，商定加強未來一代的文化交流。

日本經濟產業省和經團聯、中國日本商會的幹部等，出席中日優化營商環境工作組首次會議，中方則派商務部和企業團體相關人士等參加。中方提出與日本經濟安全保障政策有關聯的意見，表示擔憂中國企業營商受影響。由於企業人員出差受到簽證手續的制約，日方亦要求早日恢復免簽措施。

另外，南韓文化體育觀光部第一次官龍昊聲、日本文部科學大臣盛山正仁、中國文化和旅遊部副部長張政出席第15次中日韓文化部長會議，並簽署《京都宣言》。宣言內容包括擴大三國「東亞文化之都」的城際交流，強化文化作為全球公共產品的角色，加強文化遺產保護與合作等。三國亦宣布將南韓安城市、中國澳門和湖州市、日本鐮倉市指定為「2025年東亞文化之都」，簽署「2025-2026中日韓文化交流年」合作備忘錄。