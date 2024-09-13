俄驅逐6名英外交官　涉間諜和破壞活動

俄羅斯聯邦安全局（FSB）周五（13日）宣布驅逐6名英國駐莫斯科外交官，指控他們從事間諜和破壞活動。英國外交部強調俄方指控毫無根據，只是為報復英方今年5月驅逐俄羅斯駐英武官。值得注意的是，英國首相施紀賢同日於美國總統拜登會面，預計討論允許烏軍使用遠程導彈攻擊俄羅斯境內目標。

FSB宣布掌握文件顯示，英國外交部東歐和中亞局（EECAD）正協調政治和軍事形勢升級活動，目標確保俄羅斯在烏克蘭戰爭戰略失敗，讓人有理由認為英方派往莫斯科的外交官活動威脅俄羅斯國家安全。根據FSB提供文件，並作為對英方許多不友好措施的回應，俄外交部與相關機構合作終止英國駐莫斯科大使館政治部6名成員認證。

俄羅斯國家電視台公開涉事外交官身份，以及他們接觸可疑人士的偷拍畫面。匿名FSB人員透露，俄方曾暗示希望英方停止俄境內進行情報活動，但英國人未予理會，俄方於是決定驅逐。FSB強調，若發現其他英國外交官從事類似活動，俄方也將要求他們提早返國。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃批評，英國駐莫斯科大使館活動遠遠超出維也納外交公約允許範圍。