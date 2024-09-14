中緬合作清剿電詐窩點　抓獲遣返111華籍疑犯

公安部周五（13日）發布消息，近日部署雲南公安機關與緬甸相關地方執法部門開展邊境警務執法合作，抓獲一批電訊網絡詐騙疑犯，當中有111名中國籍疑犯，包括29名網上在逃人員。全部中國籍疑犯已移交中方。

在公安部指揮部署下，雲南公安機關與緬甸相關地方執法部門強化邊境警務執法合作，在緬北撣邦第四特區開展涉詐窩點集中清剿行動，成功抓獲283名實施跨境電詐犯罪的疑犯，扣查一大批手機、電腦等作案工具。上述疑犯藏匿於該特區，通過虛假投資理財、刷單返利、婚戀交友等多種形式實施電詐，受害者來自浙江、河南、雲南等多個省份。上述中國籍疑犯及涉案證據物品已通過雲南省勐海縣打洛口岸、孟連縣孟連口岸移交中方，並由河北、浙江、福建、山東、河南、雲南等地公安機關分別押回，開展案件偵辦。

去年以來，緬甸執法部門將5萬多名中國籍涉詐疑犯移交中方。公安部有關負責人表示，針對緬北仍有電詐犯罪分子心存僥倖、負隅頑抗等情況，公安機關將繼續強化國際及邊境警務執法合作，加大打擊力度，將緬北涉中國電詐犯罪「毒瘤」清除乾淨。