波音員工大罷工　聯邦調解員稱下周初重啟談判

美國飛機製造商波音旗下最大工會「國際機械師與航空太空工會」（IAMAW）周四（12日）否決新版勞動合約初步協議，超過3萬名員工周五（13日）開始大罷工。美國聯邦調解員周五表示，工會談判代表將於下周初重返談判桌。

午夜過後不久，罷工工人開始聚集在西雅圖地區的波音工廠外。過去一周，不少人已在西雅圖地區組裝波音737 MAX、777 和 767飛機的工廠抗議，他們周五晚到工會大廳連聲高呼「罷工」。美國聯邦調解與和解服務處同日表示，與勞資雙方交談後，聯邦調解員正召集雙方再談判。

波音公司拒絕評論調解員的言論，但表示已為工人提供力所能及的幫助，現在必須達成協議以結束罷工。波音財務總監韋斯特（Brian West）表示，公司希望重返談判桌，並表示罷工將令公司更難實現737 MAX飛機的生產目標，並穩定其供應鏈。工會也希望盡快回到談判桌。

今次罷工令波音在西雅圖的商用飛機工廠陷入癱瘓，737暫停生產，限制波音交付飛機的能力，長期罷工更將影響該公司的信用評級。有分析師預計，罷工或持續50多天，與之前的罷工一樣，波音的現金流將減少30億至35億美元（約234億至273億港元）。