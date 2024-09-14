報告揭美售台軍備不堪使用　彈藥過期防彈背心發霉

美國國防部監察長日前發表報告，指台灣去年12月收到美國依總統撥款權提供的軍備，有彈藥過期、包裝混亂，防彈背心潮濕發霉。報告稱，美方向台交運不堪使用且包裝不良的軍備，在大陸於太平洋展示肌肉之際，阻礙安全合作，並增加對美國作為盟友失去信心的風險。台灣國防部周五（13日）表示，交運軍援品項及狀況，已由台美雙方共同檢視、處理。

該份於周三（11日）發表的報告顯示，美國總統拜登去年7月批准，向台灣提供價值高達3.45億美元（約26.91億港元）的國防物品和服務，但美國國防部未實際或有效地對於交付台灣的項目實施問責制和品質管控。其中有340多件貨物卡板滯留在特拉維斯空軍基地的登機處3個月，在等待運往台灣的航班時淋雨受損。美國國防部去年12月將上述貨物中120件送到台灣，這些貨物裝有潮濕發霉的防彈衣。此外，台灣也收到270萬發彈藥，包括一些已過期、鬆散和包裝不當的物品。台灣當局必須花數周，將這些潮濕發霉的裝備拆裝、風乾和盤點。報告指出，交付不具備執行任務能力的軍備，將限制美國國防部實現已建立安全合作目標的能力。

針對報告提出的問題，未來是否有改善計劃，美國國防部發言人彼特．阮（Peter Nguyen）周五回覆台媒表示，美國國防部完全支持監察長辦公室建議背後的用意，台灣是重要的安全合作夥伴，美國政府致力確保交付台灣的設備足以滿足操作使用。美國國防安全合作局先前通知監察長辦公室，未來任何對台的總統撥款權作業措施都將借鑑這次的經驗，並已採取行動改善對台相關流程，國防部的首要任務仍是維持台海和平及安全。