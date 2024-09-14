歐盟擬本月25日　就對華電動車徵關稅投票表決

美媒周五（13日）引述知情人士指，歐盟計劃本月25日就對從中國進口的電動車加徵關稅投票表決。針對歐盟委員會擬拒絕中國業界提交的歐盟電動車反補貼案價格承諾解決方案，中國商務部同日批評，歐方完全沒體現出相向而行的誠意，如磋商最終未能達成共識，責任完全在歐方。

據報道，除非有佔歐盟人口65%的15個歐盟成員國，反對向中國進口的電動車加徵關稅，否則此次投票將為從11月起實施新關稅鋪平道路。但知情人士指出，投票日期仍有可能發生變化。中國和歐盟一直舉行談判以探索關稅的替代方案，但至今未取得成果。中國商務部長王文濤下周將會見歐盟貿易專員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis），屆時將繼續就此問題磋商。

中國商務部發言人周五指摘，歐方一方面聲稱願通過對話解決，另一方面卻迅速草率拒絕中方建議，且始終不給出任何具體方案，既打擊中國業界繼續合作的信心，也不符合歐盟成員國的期待，更不符合其希望通過對話解決本案的公開表態。中方敦促歐方切實落實中法歐領導人三方會晤關於通過對話協商妥善處理經貿摩擦的重要共識，認真考慮中國業界合理關切。中方將採取一切必要措施，堅定捍衞華企合法權益。