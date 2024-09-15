【東方日報世界視線】德極右擁年輕票　務實棄意識形態

德國一間大學最近對右傾思想的研究發現，德國的確有走向極端化的情況。這項研究的對象，是目前被標籤為「極右」的「另類選擇黨」的選民，研究問卷提出一系列問題，針對受訪者的政治觀念，從答案中總結出受訪者右傾的程度，以及是否可歸類為「極端右翼」，結果總結出有25%屬於極右，其餘屬於右派。問卷提出是否「勇於堅持民族意識」、「外國人只可以外國人做配偶」、「德國本土正被回教文化嚴重威脅」、「沒有居留權的外籍人士應被立刻遣送出境」等。

這項研究的負責人分析，其實德國各黨派都關心三大領域：一是移民，二是社會福利，三是經濟發展，只是不同黨派對政策上的理解不同，例如另類選擇黨認為要收緊移民政策，其他黨派則不重視，甚至認為可以平衡人口整體下跌；又如自由民主黨抗拒增加福利，但另類選擇黨、社會民主黨及左派要求大幅增加。

另一個有趣的現象，是另類選擇黨最有力的支持者，居然是年輕人。9月1日的薩克森州州議會選舉中，18至24歲年輕選民中，居然有31%投給另類選擇黨，這是一個驚人的數字，因為過往德國聯邦或地方政府選舉中，年輕人最支持的是社會民主黨及綠黨，而右翼黨派的支持者多是中、老年選民。一個選後的街頭訪問，有年輕受訪者認為執政聯盟忽視大量移民湧入，浪費國家財政支援烏克蘭並破壞和平，以及令德東年輕人失業率高企。

此外，另類選擇黨善用TikTok做極有創意的政治宣傳，深入民心。今次圖林根州和薩克森州的選舉中，另類選擇黨得到高比率年輕人的支持，而傳統的中間偏左或偏右政黨面臨極大危機，這些政黨正在老化，連一名反對另類選擇黨的受訪年輕人都承認，在年輕族群中，支持另類選擇黨被認為是非常Cool，登上該黨政治戰車的多是年輕人，故它只會更生機蓬勃及無往而不利！

其實，大量年輕人離棄綠黨及社民黨而改為支持另類選擇黨及左翼黨，是因為他們在俄烏戰爭陰影下變得更務實，他們要求的是工作機會、穩定收入、低通脹及基本福利保障，而不是意識形態及親美推動戰爭。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻