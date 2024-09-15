允烏軍用暴風影打擊俄境目標　英美領袖無結論

英國首相施紀賢上周五（13日）到美國白宮與該國總統拜登會面，英媒上周六（14日）引述消息指二人討論了批准烏克蘭使用暴風影遠程巡航導彈打擊俄羅斯境內目標的問題，但沒有結論。美國內部對此亦有分歧，國務卿布林肯傾向支持，白宮國家安全顧問沙利文反對，拜登則想等到烏克蘭總統澤連斯基本月稍後公布「勝利計劃」後才決定。

知情人士透露，施紀賢和拜登對眼前各種選項非常開放，會上討論了俄羅斯已向伊朗提供核技術以換取導彈的情報，以及西方對烏克蘭的經濟支持。施紀賢除了會見拜登，亦與英國駐烏克蘭和俄羅斯大使視像通話，希望掌握地面戰況的最新分析。

英國政府多次強調，若要允許烏軍使用暴風影導彈攻擊俄境目標，必須先獲得美國和法國同意。英國國防官員解釋，導彈不會直接飛向目標，它們是利用全球定位系統（GPS）和地形測繪數據有效地「穿過針眼」，烏軍絕對可以單方面發射它，但它可能無法在俄羅斯這樣充滿電子干擾的環境中生存，俄羅斯的電子戰使GPS失去作用，所以必須使用另一種類型的數據組，美國擁有機密的數據組，可能與地面測繪能力有關。

英國國防消息人士提到，布林肯和沙利文對暴風影問題有分歧，「問題是沙利文，不是布林肯」，布林肯傾向解除限制，沙利文則懷疑烏克蘭取勝的能力。不過，有迹象顯示即使拜登未準備「開綠燈」，他都願意允許用美國情報和瞄準系統發射暴風影。