委國拘6外國人包括1美軍　斥欲暗殺馬杜羅

委內瑞拉上周六（14日）宣布逮捕6名外國人，當中包括3名美國人、2名西班牙人及1名捷克人，指他們參與美國中情局（CIA）企圖推翻委內瑞拉政府的圖謀，策劃暗殺該國總統馬杜羅等官員。美國國務院發表聲明表示，任何有關美國陰謀推翻馬杜羅的說法都是錯誤。

委內瑞拉內政部長卡貝洛（Diosdado Cabello）上周六表示，美國中情局參與武器販運，同時與委內瑞拉反對派勾結，並打算利用僱傭兵暗殺委國領導人。2名被捕的西班牙人，在亞馬遜州首府阿亞庫喬港拍照期間被捕，被指與西班牙情報機構有關聯，密謀暗殺當地市長。

另外，3名美國人和1名捷克人被指參與恐怖活動，圖謀暗殺馬杜羅和其他官員。在記者會上，當局展示安全部隊早前截查一艘船隻時，所繳獲的約400支手槍及步槍，這些武器的首發地是美國。卡貝洛稱，已查明被捕的美國海軍士兵身份，要求美方澄清關係。

美國國務院發表聲明，證實其中一名被捕的美國人為美軍成員，但指委內瑞拉對美國參與顛覆政府、襲擊馬杜羅的指控屬無稽之談，強調美國繼續支持以民主方式解決委內瑞拉的政治危機。西班牙政府否認2名被捕公民隸屬情報部門，該國駐委內瑞拉大使館已提出探望他們的要求。