下任日揆大熱　小泉進次郎倡美日對抗華鋼鐵業挑戰

小泉進次郎認為日本和美國不應該在鋼鐵工業問題上相互對抗。（Getty Images圖片）

日本執政自民黨總裁選舉將於下周五（27日）投計票，今屆有9名候選人，他們上周六（14日）出席由日本記者俱樂部主辦的辯論，其中支持度領先的前環境大臣小泉進次郎指出日本和美國應避免在鋼鐵工業上發生對抗，共同努力應對來自全球最大鋼鐵生產國中國的挑戰。

日本製鐵（Nippon Steel）擬收購美國鋼鐵，但惹來白宮關注，有意阻撓。小泉進次郎指出，日本和美國不應該在鋼鐵工業問題上相互對抗，而是應該一同面對來自中國鋼鐵工業的共同挑戰，如果中國沒有使用再生或清潔能源生產的廉價鋼材在全球市場氾濫，這將對按照公平市場原則運作的民主國家帶來最嚴重的負面影響。日本和美國處於選舉周期，可能會出現各種想法，相互做出過度反應會引發外交判斷問題。

另一候選人、經濟安全保障擔當大臣高市早苗亦支持對美國鋼鐵拼購案，認為白宮利用美國外國投資委員會（CFIUS）把事件描述成經濟安全問題，但美日是盟友，而鋼鐵工業是要加強兩國共同韌性。