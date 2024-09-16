特朗普7月遇刺右耳中槍　振臂呼戰鬥成經典

美國前總統特朗普在兩個月時間兩度遇刺，第一次是7月13日在賓夕凡尼亞州巴勒特縣，他當時仍未確認共和黨的總統候選人提名，在當地造勢時於講台上遭槍手克魯克斯從附近建築物屋頂開槍暗殺，特朗普的右耳中槍，特勤局人員立即飛奔上台掩護包圍他離開，他落台前負傷向支持者振臂高呼三聲「戰鬥」，這一幕成為經典一刻。

當時特朗普在講台上演說，現場突然傳出槍聲，他正擰頭望向後方的美墨邊境非法移民數據圖表，此時他的右耳中槍，他意識到不妥後掩耳蹲低，多名特勤局人員衝上前包圍他，然後掩護他離開。特朗普耳朵被子彈擦傷，現場觀眾則一死兩傷。

20歲克魯克斯開槍後，特勤局狙擊手立即開槍擊斃他，他爆頭伏屍屋頂，警方後來在他的座駕搜出爆炸裝置。克魯克斯來自賓夕凡尼亞州貝塞爾帕克（Bethel Park），是註冊的共和黨人，美媒發現他曾於2021年向與民主黨有聯繫的政治行動委員會Progressive Turnout Project捐贈15美元（約117港元）。聯邦調查局（FBI）至今未調查到克魯克斯的行兇動機，上月底交代調查進展時指認為克魯克斯原本沒有特定刺殺目標，是在特朗普陣營公布會到巴特勒縣造勢後，才極度專注於這次活動，認為是施襲機會。

特朗普遇刺受傷後，總統拜登下令獨立審查事件，要求特勤局檢討所有保安措施，而特朗普已獲得更高級別的安全保障，並已下令特勤局動用一切資源確保特朗普受保護。特勤局則成為眾矢之的，被指保安工作有漏洞，時任局長齊特爾（Kimberly Cheatle）其後請辭，稱會為有關安全失誤事件負全責。