特朗普2個月兩度遇刺　特勤局保安漏洞未解

美國前總統特朗普近兩個月內兩度遇刺，令本已受質疑的特勤局雪上加霜。特勤局人員周日（15日）指，特朗普7月在賓夕凡尼亞州遇刺受傷後，特勤局已加強他的保護措施。佛州棕櫚灘縣警方則解釋，由於特朗普是前總統，保安級別會比現任總統低，這限制了特勤局和地方警察可提供的保護。

特朗普在賓夕凡尼亞州遇刺後，特勤局強化了保安安排，包括增派特工和加強地面情報工作，美媒指這可能是特勤局周日成功阻止又一次暗殺企圖的原因。不過，今次意圖暗殺特朗普的槍手勞思仍能埋伏於距離特朗普只有約400米的地方，並攜帶配備瞄準器的半自動步槍，反映賓夕凡尼亞州事件曝露的保安問題未解決，同時顯示特勤局很難回應如此不可預測和愈來愈暴力的政治環境。

棕櫚灘縣警長布拉德肖（Ric Bradshaw）指出，特朗普不是現任總統，按他現時的保安級別，執法部門不能包圍保護整個特朗普國際高爾夫球場，只能限於特勤局認為有危險的範圍。他續稱，相信下次特朗普再到高爾夫球場，將會部署更多執法人員。

曾保護前總統奧巴馬的前特勤局人員馬特蘭加（Michael Matranga）直指，特朗普兩度遇刺是史無前例，局方應認真考慮為他提供等同現任總統級別的保安安排。