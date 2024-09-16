特朗普卸任後官非纏身 賓夕凡尼亞遇刺大難不死

美國共和黨總統候選人、前總統特朗普於2021年卸任後仍爭議不斷，不僅官司纏身，近月更兩度險遭暗殺：

【2022年】

11月15日：特朗普宣布參選2024年美國總統。

【2023年】

4月4日：特朗普就成人片女星掩口費案出庭，否認全部34項偽造商業紀錄控罪。

6月13日：特朗普就不當處理機密文件案出庭，否認全部37項控罪。

8月3日：特朗普就推翻2020年總統選舉結果案出庭，否認全部4項控罪。

【2024年】

1月15日：特朗普在艾奧瓦州黨團會議勝出共和黨首場總統初選。

5月30日：掩口費案大陪審團裁定，特朗普34項偽造商業紀錄重罪成立。

6月27日：特朗普出席總統選舉首場電視辯論，與當時尚未退選的總統拜登激辯。

7月1日：聯邦最高法院就推翻2020年總統選舉結果案裁定，特朗普在總統任期內的公務行為享有刑事豁免權，但私人行為沒有，案件發還下級法院重審。

7月13日：特朗普在賓夕凡尼亞州巴勒特縣出席競選活動時遇刺，右耳遭子彈擊中受傷。

7月18日：特朗普在共和黨全國代表大會正式接受共和黨總統候選人提名，並公布由俄亥俄州參議員萬斯出任競選拍檔。

9月10日：特朗普出席總統選舉第二場電視辯論，與民主黨總統候選人兼副總統賀錦麗首次同台辯論。

9月15日：特朗普在佛羅里達州西棕櫚灘特朗普國際高爾夫球場打球時再度險遭暗殺，沒有受傷。