自民黨總裁候選人討論台海危機　石破茂倡迴避

日本自民黨總裁選舉本月27日舉行，勝者將出任首相。9名候選人周日（15日）出席電視台節目討論台海危機等安全保障議題，前幹事長石破茂憂慮，若日本選擇軍事介入台海危機，將面臨中國大陸直接威脅，建議迴避。經濟安全保障擔當大臣高市早苗則認為若大陸海上封鎖台海將威脅到日本存亡，必須強硬應對。

台海危機目前未納入日本《安全保障關聯法》，候選人討論應否把其列為較嚴重的「存立危機事態」，即可行使有限度的集體自衞權，或列為級別較低的「重要影響事態」，出動自衞隊協助非交戰後勤任務。石破茂認為台海危機至少應被列為重要影響事態，但若升為存立危機事態，「大陸導彈可能會飛向日本」。他建議日本政府對相關風險深思熟慮，避免事態進一步惡化，而日本必須認真面對問題，才能迴避類似危機。高市早苗則強調，台海危機時日本高度依賴的海上航路可能被切斷，特定情況下解放軍軍艦和軍機甚至可能深入東京和熱海之間，日本官方與民間必須以高度危機意識看待。前經濟安保大臣小林鷹之僅指，具體判斷取決於大陸執行海上封鎖的主要力量是海警抑或海軍。

對於台海危機時從台灣撤僑，石破茂認為無可能與大陸談判，屆時必須出動自衞隊執行撤僑，因此必須事先演練自衞隊海空調度，同時確保法源依據明確。內閣官房長官林芳正認為，首相就算超越法律界限也應該撤僑，然後立即負起責任請辭。高市早苗則重申應認定台海危機為存立危機事態，以動用集體自衞權撤僑。數位大臣河野太郎認為撤僑判斷將取決於誰掌控地區，因此只要取得台灣方面同意便無法律疑慮。幹事長茂木敏充指，撤僑行動可能主要由台灣執行，因此台日雙方需要保持緊密溝通。外務大臣上川陽子則稱，由於日本未承認台灣為國家，因此撤僑判斷格外艱難，但她願意竭盡全力保障僑民安全。前環境大臣小泉進次郎指風險管控演習太過薄弱，必須加強緊急狀況時的詳細演習。