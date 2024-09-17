【東方日報世界視線】美國逐步進逼　目標脫鈎中國

美國公開說不尋求與中國脫鈎，只是用歐盟的概念，對中國減少風險（De-risk）。據此，對與中國的各方面交流交往實行限制、禁制、制裁和貿易關稅戰。表面上似乎還局限於貿易戰的領域，但以國家安全為藉口的政治理由，卻突破了貿易戰的經濟範疇，變質成為政治鬥爭與對抗。而在政治化背後，實質的理由一是針對中共的意識形態仇恨；二是要阻止中國超越美國。前者是美國自共產主義面世和共產黨政權產生之後，其一直不變的政治立場，當中相信包含了基督教的反共保守的宗教色彩。

不過，意識形態之爭或敵對，主要是在民粹主義的層次，深層的根由還是現世的經濟利益。中國復興帶來對美國的競爭，觸犯了美國霸權主義的巨大利益。而中國復興依賴中共的政治動員與組織能力，經濟的競爭因而帶上反共的意識形態。

美國恨不得即時毀滅中國，或把中國屈服，就如日本一樣臣服於美國。中國的競爭力在於經濟，去工業化後的美國與歐洲、日本合起來也難以戰勝，戰勝不了便只有兩個選擇：一是與中國完全脫鈎，使中國的工業和經濟競爭不能藉出口而擴張。脫鈎也可破壞中國現有的跨國產業鏈、供應鏈，瓦解中國的競爭力。這是用經濟圍堵來實行對中國經濟的破壞，不容中國利用國際分工、國際貿易繼續發展，且希望迫使中國的產業在供應與市場的方向受制而崩潰。二是戰爭，直接用暴力摧毀中國整個體制，從基礎破壞中國的競爭力。

從美國與北約、歐盟的公開戰略文件來着，它們的目標是與中國完全脫鈎。從貿易至金融、科技、教育等等的全方位脫鈎，不是簡單的貿易戰。現時政策未能脫鈎，便在維持連接的同時，逐步加強限制，為脫鈎作準備。在資源礦產尋求歐美自足，重建工業。貿易與其他交流局限於政治友好國家，但核心還是五眼聯盟國，歐盟、日韓仍屬外圍，其餘納入的國家是外圍的外圍。用這樣一個封閉性的集體來與中國脫鈎，封鎖其他非友好國家。在經濟及金融科技文化各個領域的脫鈎之外，便是戰爭，把世界打成只有美國霸權主義的世界。

這樣的發展方向頗有科幻小說的詭異色彩，把世界按少數人的政治和經濟利益來重新塑造，這遠超過文明衝突，而是文明毀滅了。

研究院院長 陳文鴻