質疑無人暗殺拜登賀錦麗惹議　馬斯克急刪貼

美國共和黨總統候選人、前總統特朗普周日（15日）險遭暗殺，美國富豪馬斯克周一（16日）在旗下社交平台「X」發文，對沒有人試圖暗殺總統拜登或民主黨總統候選人兼副總統賀錦麗感奇怪。他其後刪除貼文，特勤局稱注意到馬斯克的貼文，白宮則批評貼文不負責任。

一名「X」用戶周一發文質疑「他們為甚麽要暗殺特朗普？」，馬斯克回覆指「而且，沒有人試圖暗殺拜登/賀錦麗」，還加了一個思考的表情符號。貼文在網上引發公憤，馬斯克隨後刪掉貼文，稱只是開個玩笑，寫道：「好吧，我得到的一個教訓是，僅僅因為我說的話讓一群人笑了，並不意味它會像X的貼文一樣那麽好笑。事實證明，如果人們不了解貼文背景，單看純文本，笑話就沒有那麽好笑了。」

白宮發言人貝茨重申拜登和賀錦麗的聲明，指出美國不應容忍政治暴力，暴力只應受到譴責，絕不能鼓勵或拿它開玩笑。特勤局發言人表示，局方知道馬斯克在社交平台發的貼文，按照慣例不對涉及保護情報的事務發表評論，但局方會調查與保護對象有關的所有威脅。馬斯克在特朗普7月遇刺受傷後，立即公開表態支持特朗普入主白宮，近日有傳一旦特朗普當選總統，將成立政府效率委員會，並由馬斯克掌管。