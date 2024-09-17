美緝毒局關閉駐上海及廣州辦事處　或挫禁毒合作

美國政府近年不斷施壓要求中國堵截鴉片類藥物芬太尼的原料流入美國，惟美媒周一（16日）指美國緝毒局（DEA）將關閉全球14個海外辦事處，其中2個分別位於中國上海和廣州。DEA在華只餘下北京和香港的辦事處，反映中美禁毒合作又一次受挫。

DEA目前在69個國家設有93個辦事處，局長米爾格拉姆（Anne Milgram）上周在內部電郵公布將減少海外辦事處，集中有限資源到能最有效禁毒的地區。報道指，未知為何DEA關閉駐上海和廣州辦事處，以及會如何影響打擊芬太尼的努力，DEA僅稱是根據數據決定，最大限度地發揮當局的影響力。

廣州是貿易和有組織犯罪的主要中心，DEA於2017年在當地開設辦事處，而上海是中國金融中心。知情人士透露中方基本只是名義上與美國合作禁毒，派駐中國的DEA探員其實難以取得簽證，又會面對大量限制。DEA前跨境行動部長比希爾（Mike Vigil）表示，美方需要與中國合作，讓他們幫助阻止前體化學品的流動，減少派駐中國的人員數量將很難發展這些關係。