菲艦員仙賓礁吃粥捱3周　前大法官促對華提新仲裁

菲律賓海岸防衞隊大型巡邏艦特雷莎‧馬格巴努亞號自4月起非法闖入並滯留南海仙賓礁海域，至上周六（14日）駛離並返航母港。菲方指控中國海警船上月起以衝撞方式阻撓菲方運補，導致該艦食物及飲用水短缺，艦上人員被迫捱餓。菲方又警告，如中方「奪取」在仁愛礁坐灘的菲艦馬德雷山號，將是戰爭行為。美國國務院重申，將繼續支持盟友菲律賓。

菲律賓海岸防衞隊發言人塔里拉周一（16日）表示，菲方撤艦主因是天氣惡劣，中方也撤離了他們的船隻。截至周日（15日），菲方僅監控到中方11艘可疑民兵船留在仙賓礁，海警船、軍艦及醫護艦均已駛離。塔里拉承認，特雷莎‧馬格巴努亞號上人員3周前開始只能吃粥度日，導致身體虛弱，加上海水淡化器濾網早已超出負荷報廢，艦員只能儲存雨水飲用。返回巴拉望島母港後，艦上4人因脫水而要吊鹽水，休養後已無大礙。

菲律賓防長特奧多羅另受訪指，馬德雷山號不是一艘廢艦，而是菲律賓國家主權和領土的一部分，如中方「奪取」它，菲方勢必回應，並預期美國出手支援。美國國務院發言人米勒周一強調，中國在南海的海洋主張沒有任何法律依據，並譴責中方的危險行為，危及菲律賓人民的安全和生計。菲國前大法官卡皮奧（Antonio Carpio）周二（17日）呼籲政府對中國提起新的仲裁案，迫使中國停止海上侵略，屆時仲裁庭將嚴厲應對撞擊船隻等行徑。