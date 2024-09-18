遼寧號航母現台灣東北外海　首入日本毗連區

台海局勢持續緊張之際，台灣國防部周三（18日）公布，大陸海軍第一艘航母遼寧號的編隊，當天凌晨在台灣東北部海域出沒，朝日本方向航行，其後駛入日本毗連區。台軍同日另偵獲解放軍殲16、空警500等各種主、輔戰機現身台空域，配合軍艦執行聯合戰備警巡。

台國防部周三發布新聞稿指，遼寧號航母編隊在當天凌晨1點30分航經台灣東北海域，之後往日本與那國島東南面航行。該部門強調，在遼寧號通過期間，台軍全程掌握周邊海、空域動態，並檢派任務機、艦及岸置導彈系統，嚴密警戒監控、適切應對。日本政府相關人士同日透露，遼寧號周三凌晨在沖繩縣與那國島和西表島之間航行，一度駛入日本領海外側的毗連區，可能是中國航母首次駛入。

台國防部另發布消息，解放軍在內陸甘肅地區射擊多枚多管火箭，台軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握。台軍在周三上午6時前24小時內偵獲解放軍9架軍機、13艘軍艦和1艘公務船，持續在台海周邊活動。自上午7時10分起，台方再偵獲解放軍殲16、空警500等各種主、輔戰機15架次，其中12架次進入台灣北部、中部及西南空域。