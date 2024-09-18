自民黨總裁候選人那霸演說　上川陽子選前訪美

日本自民黨總裁選舉的9名候選人周二（17日）在沖繩縣那霸市舉行演說會，前黨幹事長石破茂表明將着手修改承認美軍法律特權的《日美地位協定》。日本外務省同日發布消息，有份參選該黨總裁的外相上川陽子將配合聯合國大會在美國紐約舉行，下周一（23日）起訪美，罕有在選戰期間外訪。

上川陽子將出席由共同要求聯合國改革的日本、德國、印度和巴西組成的四國集團（G4）外長會議，另協調出席七大工業國集團（G7）外長會議。首相岸田文雄也將於周六（21日）至下周一訪美，出席日美澳印「四方安全對話」（Quad）首腦會議以及討論全球議題的聯合國未來峰會。二人將放棄在聯合國大會一般性辯論中發言，或由日本常駐聯合國代表山崎和之代替。上川為趕上下周五（27日）投票，將於下周三（25日）回國。

在那霸市的候選人演說會上，石破茂指駐日美軍基地是自衞隊和美軍共同管理，日本的責任也會變重，但必須履行作為主權國家的責任。對於2004年美軍直升機在沖繩國際大學墜落一事，他指出沖繩警方無法進入現場，由美軍回收機體殘骸，認為不能單憑改善運用就能了事。經濟安全保障擔當相高市早苗和前環境相小泉進次郎提出重視經濟和地區振興的觀點，數字相河野太郎則就中國加強海洋活動，呼籲日美討論有關釣魚島的應對方針。