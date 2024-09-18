中老鐵路搶運1.77萬噸進口水果　保障中秋十一供應

因應中秋與十一假期，國內市場對進口水果的需求持續攀升。上月以來，中老鐵路累計運輸1.77萬噸榴槤、山竹、香蕉等進口水果，單日最高運輸水果達115車2,750噸，確保了新鮮美味生果及時送達千家萬戶。

為豐富節日市場供應，中老兩國鐵路部門發揮中老鐵路作為國際物流大通道的優勢，全力搶運來自泰國、老撾等東南亞國家的進口水果。近來受老撾13號公路洪災導致的交通中斷影響，傳統陸路運輸渠道受阻，中老鐵路萬象南站成為進口水果運輸的重要集散地。面對運輸需求激增，國鐵昆明局普洱車務段萬象運營中心迅速響應，緊急召開貨主洽談會，確保運輸效率與服務質量雙提升。

鐵路部門同時調集適用於冷藏運輸的貨車資源，並大力推廣使用40英尺大型冷藏箱，以更大的裝載量滿足日增的運輸需求；同時積極引導客戶優化裝運計劃，實現精準提報，減少等待時間。通過一系列高效有序的組織安排，上周二至周日（10日至15日）萬象南站共發運5,970多噸水果，其中周日單日發運115車水果，共計2,750噸，創下近期新高。