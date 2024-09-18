侵華日軍731部隊再添新罪證　技師名單增至57人

周一（18日）是「九一八事變」93周年，位於黑龍江省哈爾濱市的侵華日軍第731部隊罪證陳列館與日本歷史學者松野誠也聯合發布一份最新發現的史料文獻《陸軍高等文官名簿 陸軍書記官 陸軍技師》，再添新罪證。另在同市的東北烈士紀念館周一首次展出1939年「滿洲農業移民入植圖」，屬國家一級文物，為日本侵略者向中國東北進行移民、搶佔耕地、侵害百姓的實物資料，也是日本妄圖長期佔領中國東北的歷史鐵證。

《陸軍高等文官名簿 陸軍書記官 陸軍技師》於日本國立公文書館發現，由日本陸軍復員課在1945年編製完成，共267頁，詳細記載從1944年2月至1945年8月日本細菌戰部隊的「技師」基本資料，總計100人。涉及多個部隊，其中包括731部隊57人、1644部隊11人等，文獻列明他們上任時間、晉升履歷、出身大學和取得成績等。所謂技師是指從事磚木技術職業者，是享受高等官待遇的技術官員和核心研究力量，被編入陸軍軍屬序列，多擔任各研究部門負責人，主要從事各種細菌實驗和醫學研究。

哈爾濱市侵華日軍細菌與毒氣戰史研究會副秘書長金士成表示，對比以往公布的731部隊技師數目，這份檔案新發現7人，更清楚呈現該部隊的整體形制與人員組成。文獻又顯示1644部隊技師的情況，有利增進對其人員組成的認知。金士成指，該檔案是深化日本細菌部隊體系研究的重要證據，對於全面揭示日本細菌戰罪行具重要意義，也是中日聯合揭露相關罪行的一次嘗試。