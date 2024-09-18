悉尼食水水源致癌物超標逾50倍　政府褪軚願監測

澳洲新南威爾士省悉尼西部食水早前驗出可致癌全氟烷基和多氟烷基物質（PFAS），政府指污染物含量略為超出安全標準，無必要定期監測。專家最新測試發現，食水水源的PFAS濃度超出澳洲安全標準逾50倍，遠高於政府先前承認數值。新省衞生局周三（18日）宣布將協助水務公司檢測食水中的PFAS含量。目前暫時停止供水的水壩可能面臨長期關閉。

澳媒今年6月調查發現國內多處食水含PFAS，新省水務公司上月確認PFAS源自悉尼以西山脈、著名旅遊勝地藍山的梅德洛水壩，水中PFAS含量為每公升0.09微克，略高於澳洲規定的0.07微克，調查期間作為預防措施停止梅德洛水壩供水。政府當時堅稱水壩的集水區未發現PFAS集中出現，因此無必要定期監測。西悉尼大學水污染專家賴特（Ian Wright）本月初在水壩源頭的亞當斯溪（Adams Creek）收集水樣本，驗出PFAS濃度為每公升3.7微克，超標嚴重。

新省衞生局發言人周三發表聲明，承諾為本地水務公司安排PFAS檢測和提供初步結果，水務公司提交的食水樣本需經過處理，且尚未自行檢測。新省衞生局將提供取樣設備，樣本將送往受認可的實驗室。新省政府發言人則指為謹慎起見，悉尼水務公司和新省水務公司已把PFAS監測納入現行檢測流程。當局正評估目前測試安排，如有必要可增加測試頻率和地域範圍。若出現資源問題，新省水務部長杰克遜（Rose Jackson）已準備好迅速解決，以確保持續水資源安全。