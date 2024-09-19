緬甸僑民華駐美使館前抗議　斥干涉內政

美媒周三（18日）報道，50多名緬甸裔美國人上周六（14日）聚集在中國駐美大使館前抗議，指控中國干涉緬甸內政。專家指中方最近的行動，特別是對緬甸武裝組織德昂民族解放軍的警告，引發緬甸民眾憤怒，認為此舉直接威脅為民主而戰的民族抵抗力量。

中國駐緬甸大使館上周六曾發聲明稱，中國不干涉緬甸事務，將繼續促進和平與穩定。惟聲明引發緬甸裔美國人的抗議活動，示威者揮舞寫有「拒絕軍政府的虛假選舉」和「聲援緬甸人民」的橫額。示威領袖尹埃（Yin Aye）表明，拒絕中國大使館關於他們沒干涉緬甸內政的聲明，要求中方停止支持虛假選舉，並真正向緬甸軍方施壓，迫使停止為人民帶來痛苦。

在緬甸東北部與軍政府作戰的德昂民族解放軍上月底表示，收到來自雲南邊境城鎮瑞麗當局的一封信，警告該組織停止在「一帶一路」倡議關鍵項目所在的撣邦北部攻擊，否則將面臨後果，中國外交部至今未證實或否認當局曾發送該信。今年7月在華盛頓的抗議活動中，示威者試圖親手向中國大使館遞交公開信，敦促停止支持緬甸軍政府，但使館拒絕接收。