台稱無出口黎巴嫩爆炸傳呼機　金阿波羅董事長助查

黎巴嫩真主黨成員的傳呼機集體爆炸，傳呼機印有台灣金阿波羅品牌。金阿波羅始創人兼董事長許清光周三（18日）已澄清產品並非該公司生產，將跨國起訴。台灣士林地檢署火速分案調查，交由國安專組檢察官偵辦。通訊傳播委員會（NCC）初步調查指，該公司無違規問題；經濟部亦稱，出問題的傳呼機絕非台灣出口。許清光周四（19日）以證人身份前往調查局國安站協助調查，詳情尚待釐清。

台經濟部表示，金阿波羅向該部門說明，他們出口的傳呼機製造與組裝都在台灣完成，但僅有接收功能，內裝電池容量約為一般三號電池，不可能爆炸造成死傷，唯一可能燒起來的是電池，但電池很小，不太可能造成爆炸致死。此外，金阿波羅生產的傳呼機也沒直接出口到黎巴嫩的紀錄，經濟部將持續協助該公司進行後續調查了解。經濟部調閱出口資料顯示，金阿波羅的傳呼器今年前8個月出口逾4萬套，其中六成出口到美國，其餘出口數量在1,000套以上的有香港、澳洲、荷蘭和法國。

NCC表示，金阿波羅製造射頻器材的許可證明已於去年6月11日到期，依照規定如無輸入或製造，毋須經過許可，而涉事型號產品專攻出口，不需要經過NCC許可。士林地檢署則指，已剪報分案積極偵辦。國安局稱該案正由檢方偵辦中，將持續協同國安單位提供相關協助。金阿波羅周三發聲明指，涉事傳呼機是授權匈牙利廠商BAC公司生產並銷售的產品，後者被質疑為空殼公司，但負責人否認製造涉事傳呼器，自稱只是中介商。