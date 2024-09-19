上月訪日外國人創8月新高　大陸遊客逾74萬倍增

日本國家旅遊局周三（18日）發布估算數據，顯示上月訪日外國人較去年同期增加36.0%，達293.3萬人次。從國家和地區來看，中國大陸遊客佔74.58萬人次，同比增約一倍，連續兩個月居首；台灣佔56.43萬人次，增加42.4%；香港佔24.66萬人次，增加19.6%。

報道指，受日圓貶值提振，上月訪日外國人數創下8月新高，南韓也有61.21萬人次，同比增加7.6%。與新冠疫情前的2019年8月相比，訪日外國人總數也增加16.4%，除大陸等部分國家與地區外，人數超過了疫情前。旅遊局分析稱，這是因為7月起聯結日本和中國的航班數量有所增加。另一方面，上月出境的日本人有143.71萬人次，同比增加19.7%，較2019年減少31.9%。

西日本鐵路公司（JR西日本）同日宣布，下月下旬開始面向中國訪日遊客提供旅遊服務，在中國通訊應用程式微信上，利用生成式人工智能（AI）提出符合個人興趣的旅行路線和周遊券建議。該公司計劃明年以亞洲區為中心，推進多語種應對，通過提高便捷性，預計5年後實現每年數十萬人使用。