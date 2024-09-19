生態觀測相機捕捉不明生物　引各種猜想

美國德薩斯州一名男子在郊外設置的生態觀測相機，近日拍攝到一張不明生物照片，讓人產生無限遐想。當地民眾看過相片後，紛紛猜測該生物可能是外星人、邪惡巫師化身或美洲民間傳說生物。因照片解像度等原因，連動物專家都不知神秘生物的真身，真相仍待發掘。

美媒周三（18日）報道，49歲的德梅爾（Michael Demel）在德州一處郊外設置的3部相機，拍攝到了上述照片。由於照片是黑白色並比較模糊，當地的公園和野生動物部門工作人員也無法辨認這隻生物的種類。但從照片可以勉強看見，神秘生物的頭尖鼻長，用4腳行走，腿腳大小不同，背部還有腫塊等。

德梅爾將照片拿給親朋好友看，有人指生物不像地球生物，可能是外星人。也有朋友認為牠4腳着地的特徵，與印第安人納瓦霍族的傳說中，邪惡巫師化身的「皮行者」相同。這些巫師濫用巫術將自己變成各種動物，做盡各種邪惡之事。

德梅爾介紹，還有一種猜測是卓柏卡布拉（Chupacabra），牠的名字在西班牙語中意思是「吸羊者」，牠以吸食牲畜血液聞名。據說卓柏卡布拉的後腿比前腿更長，使其體姿極不自然，與上述照片中的神秘生物相似。德梅爾表示，他使用生態觀測相機拍攝動植物約有10年時間，第一次拍攝到不明生物。