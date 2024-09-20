女傭住家工作一周後猝死　二審獲認定工傷

日本東京都一名68歲女子9年前到一戶家庭幫傭，照顧癱臥在床的老人，一周內每天工作長達15小時，最後突然暈倒後猝死，但不獲認定為工傷。女子家人不服上訴，東京高等法院周四（19日）作出二審判決，推翻一審結果，認定女傭死於工傷。

女死者50歲左右開始從事家政工作，去世前在東京都內公司登記為家政婦和上門護理助手。僱主家中老人介護級別為最嚴重的第5級，即生活各方面均需照護。根據二審判決，女死者2015年在家庭幫傭的一周內，總工作時間為105小時，由於深夜也需護理老人，因此睡眠不足6小時，加上僱主未為她提供房間，所以休息時只能坐在廚房椅上小歇。女死者結束工作一周後，暈倒在東京都內的洗浴設施，送院不治。

因為女死者不獲政府認定為工傷，所以其丈夫提訟反對。一審時，東京地方法院以《勞動基準法》訂明幫傭工作不屬於工傷對象，關於護理工作不能說是長時間工作為由，駁回訴訟。二審判決中，法院則認為女死者和公司之間雖沒有簽訂僱傭合約，但得到的指示是護理工作還包括家務工作，屬公司業務，不適用於勞動基準法，認為長時間工作與其死亡有關。今次判決是首次認定簽訂個人合約的女傭為工傷，將有助厚生勞動省修改相關過時法律條文。