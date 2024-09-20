韓議員訪華團籲助實現半島無核化　王毅冀訪韓

南韓國會韓中議員聯盟代表團周三（18日）起訪華3天，當日在北京與中共中央政治局委員、外交部長王毅會晤，周四（19日）再晤中國全國人大常委會委員長趙樂際。代表團透露，中方表示希望明年將在南韓舉辦的亞太經合組織（APEC）峰會成為中國領導人訪韓的良好契機。

會見韓中議員聯盟會長金太年時，王毅表示希望韓方與中方相向而行，推動兩國關係持續穩定健康發展。中方願研究進一步便利兩國人員往來的措施，歡迎南韓各界人士多來中國走走看看。趙樂際則希望，該聯盟能為促進中韓友好交流、深化兩國務實合作發揮積極作用。金太年表示，南韓國會議長禹元植正考慮訪華，進一步推動兩國友好關係發展，願與趙樂際討論中韓多領域合作議題。

代表團透露，王毅在會上就中國領導人訪韓事宜作出意在希望韓方好好把握舉辦APEC峰會之機安排中國領導人訪韓的發言，而APEC第32次領導人非正式會議明年11月在南韓慶州市舉行。王毅亦在會上表達訪韓意願，但未提及具體時間。代表團呼籲中方為實現朝鮮半島無核化發揮建設性作用，王毅回應指中方一貫支持半島和平。