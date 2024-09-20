不滿公司合併　女首富丈夫率槍手闖辦公室2死7傷

俄羅斯女首富兼電商巨頭野莓公司（Wildberry）始創人塔蒂亞娜的丈夫巴卡爾丘克於周三（18日）與一群武裝人員強行闖入野莓公司位於莫斯科市中心的辦公室開槍，合共造成2人死亡，7人受傷，傷者包括兩名執法人員。當局目前拘捕近30人，包括巴卡爾丘克。

Wildberry是俄羅斯最大的電商平台之一，成立於2004年，塔蒂亞娜於1975年生於莫斯科地區的一個朝鮮族家庭。截至今年7月，福布斯估計她的淨資產為74億美元（約577.2億港元），是俄羅斯最富有的女性。6月中旬，塔蒂亞娜宣布Wildberry與俄羅斯戶外廣告業者Russ合併，創建新型數位購物平台，持有Wildberry 1%股份的巴卡爾丘克則反對。7月30日，塔蒂亞娜提起訴訟，要求與巴卡爾丘克離婚。

網傳情況可見，一群男子試圖闖入野莓公司辦公室，保安人員阻擋，雙方在入口處扭打，期間傳出多下槍聲。負責調查重大犯罪的俄羅斯調查委員會表示，已立案調查事件，巴卡爾丘克被控謀殺罪、謀殺警察未遂罪與肆意妄為罪。巴卡爾丘克的律師表示，當事人不認罪，認為對他的指控很荒謬。

槍擊事件後，塔蒂亞娜曾在社交平台發文指武裝分子闖入Wildberry的辦公室進行屠殺，有年輕的同伴死了，「巴卡爾丘克你的父母、我們的孩子會怎麼看你？」。