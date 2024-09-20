特朗普揚言重推旅行禁令　拒回教國家公民入境

美國共和黨總統候選人、前總統特朗普周四（19日）揚言一旦再次入主白宮，將恢復他任內實施的旅行禁令，禁止部分以回教徒為主的國家公民入境。

特朗普2017年上任總統第一周就推出旅行禁令，禁令最初被法官駁回，修訂版禁令於同年12月獲聯邦最高法院批准。他出席華盛頓一場活動時說，再次當選的話將禁止在美國重新安置來自加薩地帶等恐怖活動地區的難民，而且要封鎖邊境，恢復旅行禁令，拒絕來自充斥犯罪國家的人。

特朗普暗示他對以色列的支持意味在美猶太人應會獲得更強大政治支持，又稱自己沒有得到公平對待，因為民意調查顯示大部分美國猶太人支持民主黨總統候選人、副總統賀錦麗，以色列的存亡可能取決於今次美國總統選舉結果，「如果我不能當選，我相信以色列將被消滅」。

同日，賀錦麗到密歇根州出席由女名嘴奧普拉（Oprah Winfrey）主持的造勢活動，珍妮花露柏絲、梅麗史翠普、茱莉亞羅拔絲等荷里活巨星以視像形式亮相，賀錦麗呼籲民眾團結對抗以特朗普為代表、試圖分裂美國的強大勢力。

另一邊廂，美國最大工會之一的「國際貨車司機工會」周三（18日）宣布不會在今屆大選支持任何總統候選人，是該工會自1996年以來首次拒絕支持民主、共和兩黨候選人，也打破25年來支持民主黨入主白宮的傳統。