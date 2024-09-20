中日將商核污水監測技術　共識文件與日籍童遇害無關

中國外交部周五（20日）公布與日本就福島第一核電站核污水排海問題達成共識，發言人毛寧在例行記者會闡述共識文件，指出中方堅決反對日方擅自啟動排海的立場不變，下一步將討論監測核種種類、檢測方法等技術細節，以實現全面、有效、可信的長期國際監測安排。她強調，中日達成共識文件並不意味中方立即全面恢復日本水產品進口。

毛寧表示，日本政府於去年8月24日無視國際社會的強烈質疑與反對，單方面啟動福島核污水排海，根據兩國領導人主張透過磋商談判解決核污水問題，中日和相關國際組織前後進行10多輪密集談判和協商，達成周五發表的共識。她強調中方堅決反對日方擅自啟動排海，發表共識是為敦促日方切實履行國際法義務和安全監管主體責任，盡最大努力避免對環境和人體產生負面影響，有效防範排海的潛在風險，希望國際社會一同嚴格監督日方履行承諾。

毛寧續指，如何妥善處置福島核污水既是政治問題，更是科學問題，中日雙邊共識為國際社會科學、有效、安全地處置核污水奠定基礎，中方會繼續以科學的態度與日本對話，敦促日方妥善處理涉及排海的關切。對於中國全面暫停進口原產地為日本的水產品，毛寧稱是中方將繼續以世界貿易組織和中國法律法規為遵循，以科學事實為準繩，以確保安全為前提，在有效參與相關監測活動，實施獨立取樣並確認結果後，基於科學證據着手調整相關措施。中方將與日方進行技術磋商，在提出的要求得到充分滿足前提下，逐步恢復符合規準的日本水產品進口，有關諮詢結果和政策調整會及時向社會公布。

有日本記者提到中日發布共識文件與深圳日本人學校學生遇襲身亡案發時間接近，詢問毛寧兩者之間是否有關聯。毛寧表示兩者沒有關聯，中日雙邊共識的內容、發表時間，是經過中日雙方密集磋商確定的，關於日本男童在深圳遇襲的個案中方已經多次表明了立場。