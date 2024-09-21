【東方日報世界視線】賀錦麗民意領先　陰溝湧浪可翻船

民主黨全國代表大會舉行後，美國廣播公司（ABC）於8月23至27日做的民意調查顯示，選民整體支持賀錦麗對比特朗普是50%比46%；而表示會投票的選民，支持賀錦麗對比特朗普是52%比46%，說明賀錦麗已挽回先前拜登支持度落後特朗普的劣勢。

不過，這個民調是於民主黨全國代表大會剛完結進行，通常民主黨的支持度會偏高。另一個不能不考慮的因素，是支持較保守黨派的選民傾向不表態，通常可達2%至3%。另外，美國選舉人團傾向讓鄉郊有更多代表性，而這對共和黨比較有利。

此外，如今美國大選以「鐵銹帶」的密歇根、威斯康辛、賓夕凡尼亞3州，以及「太陽帶」的亞利桑那、內華達、喬治亞等州份最具搖擺性，賀錦麗在「鐵銹帶」目前有些微優勢，但工會只佔工人10%，而「鐵銹帶」以往支持民主黨的工會更在削弱中，特別是大貨車司機工會，已經揚言選舉中立。相反，「太陽帶」這些以務農及加工業為主的州份，更加支持特朗普。

賀錦麗今次參選，其實亦面對極為棘手的以巴戰爭問題。本來她過去的形象是開明左傾及反戰，但今次大選在拜登及其深層政府的主導下，策略趨向保守右傾，這引致民主黨左翼非常不滿，他們在媒體公開批評芝加哥全代會不容許巴勒斯坦裔國民發言聲援加薩，導致有更多支持巴勒斯坦人士在大會場外糾眾示威，而一向支持民主黨的回教組織，聲言會發動不投票支持賀錦麗。

另一個令民主黨左翼不滿的是，大會撤銷長期以來會場多元化的政治聲音，場內全面控制橫額，只在負責人安排下才同時舉起規定的橫額。第一天拜登演說時，有人舉起「停止對以色列提供武器」的牌，立即被遮；另一幅寫有10名加薩死者名字的橫額，亦立即被遮。有民主黨左翼人士表示，雖然賀錦麗最後的重點發言有提到她和拜登均對加薩無辜死者表示痛心，但就完全沒有譴責以色列內塔尼亞胡政府的反人道罪行，以及未有具體提出要推動議和，是貓哭老鼠的虛偽行為。

由於拜登政府無法處理好正在惡化中的俄烏及以巴戰爭問題，11月的美國大選，民主黨候選人賀錦麗隨時會陰溝翻船！

柏林自由大學哲學博士 史文鴻