被迫自慰火燒陰毛　少年用刀斬死施暴同學

南韓傳媒周五（20日）報道，江原道一名19歲少年疑因無法忍受長期受國中同學暴力欺凌與性騷擾，包括用剃鬚刀剃頭、被迫自慰、打火機燒陰毛等，少年最終用刀砍死涉事同學。春川地方法院江陵分院刑事法庭本月5日依照《少年法》判處被告最長5年監禁，他不服判刑提出上訴。

案情指，被告是一名轉學生，在國中3年級時轉學至江原道三陟市，認識了欺凌他的同學，他們經常毫無理由地欺負、毆打被告。今年4月13日晚上11時40分，19歲的兩名涉事「同學A」和「同學B」前往被告寓所，同學A直斥被告寓所骯髒，之後用鍋裝水潑灑客廳與房間，要求被告擦乾淨。兩名同學再用拋棄式剃鬚刀、剪刀強行為被告剃髮，又用打火機燒被告的性器官、陰毛、眉毛及耳朵，同學A還要被告脫衣服當場自慰，把棉花棒和圍棋放入肛門，並用掃把等毆打被告威脅他服從。

同學B用手機拍下虐待過程，長達3個多小時至隔天凌晨才結束。被告之後入廚房拿刀砍死同學A，同學B則無事，但檢方認為他參與欺凌並用手機拍攝過程，涉嫌違反特殊暴行罪，向法院求刑9年，法院將於10月7日宣判。另外，還有一名19歲涉事人士涉嫌在被告住所縱火，檢方向法院求刑最多6年。