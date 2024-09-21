越境投誠北韓　駐韓美兵認罪獲刑1年

駐韓美軍士兵特拉維斯‧金（Travis King）於去年7月在板門店共同警備區，突然從南韓一側越過軍事分界線進入北韓，後來獲北韓驅逐返美。他周五（20日）在德州布立斯堡軍事法庭受審，承認5項控罪，被判1年監禁。惟扣減拘留日子和因他行為良好，他當庭獲釋。

特拉維斯‧金被控擅離職守、襲擊士官等14項罪名，他承認其中5罪，其餘控罪獲撤銷。他在庭上向法官表示，因不滿在軍中的工作所以決定做逃兵，在越境進入北韓前已考慮脫離美國陸軍約1年，並直言不想再回來。他辯稱自己被診斷出有精神問題，但仍可接受審訊和明白對他的指控。

特拉維斯‧金於2022年9月至10月在南韓涉及3宗襲擊案，需要接受審前羈押，之後被判入獄50天，去年6月10日出獄。他獲釋後原定於去年6月17日乘坐美國航空編號AA280航班返回布立斯堡接受進一步紀律處分。美國和南韓軍方當日押解特拉維斯‧金到仁川國際機場，他到機場後成功逃走，並參加非軍事區遊覽團，抵達板門店，之後越境前往北韓。在美國外交交涉下，北韓扣留特拉維斯‧金兩個月後驅逐他出境。

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