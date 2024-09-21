傳美無人機代表團明訪台　商合作生產

英國傳媒周五（20日）報道，美國官員及無人機製造商代表團下周日（22日）訪問台北，尋找中國大陸以外無人機零件供應商或生產合作夥伴。台灣國防部長顧立雄指，由於美方強調要從供應鏈中剔除大陸，加上無人機可作軍民兩用產品，製造商有必要整合供應鏈，台灣有機會成為當中一部分。

報道指，美國代表團包括商務部與五角大樓官員，以及26間美國無人機系統或反無人機系統製造商高層主管。當抵台後，一眾無人機製造商將與台灣業界、負責武器採購與開發的台灣軍方官員，其他研究人員及工程師舉行為期3天會議。

台媒周六（21日）引述消息指，考察團將實地了解台灣無人機研發生產丶組裝及供應能力，並與政府部門舉行如何推動合作生產實質會議，預期雙方將有技術交流及合作，討論共同生產無人機可能性，以及之後如何進入國際市場。

顧立雄指，台灣國際地位使其公司難以出口國防產品，融入美國供應鏈可幫助台方克服有關事實。他補充，若台灣無人機產業無足夠規模，那就很難支持軍方需求，相反一旦能夠進入國際供應鏈就有機會建立規模。