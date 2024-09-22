只向俄交付彈道導彈　伊朗無提供發射器

美國早前指控伊朗已向俄羅斯交付法塔赫360短程彈道導彈，英媒上周六（21日）引述美歐官員指伊朗似乎只向俄羅斯提供導彈，但沒有供應發射器。

法塔赫360是由伊朗開發的短程彈道導彈，主要用於戰術行動和對200公里以內目標的精確攻擊，由於重量輕、體積小，可把多枚導彈裝載在卡車發射裝置，其發射器亦可偽裝成標準的民用卡車。知情官員表示，在美國公布伊朗向俄羅斯交付塔赫360導彈的消息之時，伊朗尚未向俄提供該款導彈的發射器，目前未知原因。

國際戰略研究所伊朗導彈專家欣茨（Fabian Hinz）指出，彈道導彈需使用特定發射器發射，伊朗一向改裝民用卡車做導彈發射器以作掩飾，它無交付發射器的原因之一可能是由民用卡車改裝而成的發射器不夠牢固，無法在烏克蘭於冬季時的崎嶇地形使用，俄羅斯可以自行改裝軍用車輛來發射導彈。科學暨國際安全研究所所長奧爾布賴特（David Albright）表示，伊朗總統佩澤希齊揚將於聯合國大會期間與歐洲官員會面，為伊朗核問題、地區緊張等的外交交涉試水溫，伊朗無提供發射器可能是想保留與西方對話的空間。