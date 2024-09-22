華列石鍋拌飯入省級文化遺產　韓批：扭曲歷史

中韓兩國文化爭端持續，南韓媒體近日報道稱，中國吉林省政府2021年12月已將石鍋拌飯列為省級非物質文化遺產，並稱其烹調方式為朝鮮族的傳統烹飪技術，同期還有年糕等的調理方式也被列入非物質文化遺產。消息近日在南韓持續發酵，該國外交部上周五（20日）指摘中國的行為是「扭曲歷史」。

惟此事前南韓政府一無所知，南韓國家遺產廳的關係人士指出，已掌握中國國家級非物質文化遺產中，與韓國傳統文化類似的項目，但石燒拌飯是被列入中國的地方級遺產，因此直到現在才得知此事。據中國規定，地方政府只要提出申請，就能將省級非物質文化遺產升等為國家級，成為國家級非物質文化遺產後，被登記為聯合國教科文組織（UNESCO）世界非物質文化遺產的機率就會大幅提升。

南韓外交部上周五表示，歷史問題是與南韓國家認同相關的重要事項，在此認知的基礎上，將堅決應對中國扭曲歷史的行為。該部門強調，南韓將持續敦促中國，為南韓文化身份認同相關事項做出必要的努力，以避免對兩國人民的友誼造成負面影響。