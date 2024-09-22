墨爾本露宿者針筒施襲　華女生驚險避開

澳洲傳媒上周五（20日）報道，一名就讀墨爾本大學的中國女留學生於上周二（17日）中秋節晚上，在墨爾本市中心險成露宿者襲擊對象，千鈞一髮之際避閃對方的針筒攻擊。

事發當晚6時半，墨爾本天色轉黑，事主Sandy（化名）拿着東西，獨自步行前往與朋友見面，計劃一同共度中秋佳節。她走到維多利亞女王市場附近時，一邊低頭回覆手機訊息。前方有一男一女白人露宿者坐在花壇邊，Sandy並未在意，以為他們只是普通路人。當她靠近時，女子突然起身徑直走向她。雙方距離不足一米之際，Sandy看到女子右手拿着針筒，針筒內似乎殘留透明液體，懷疑才剛剛注射完。Sandy本能地一個轉身避開，差點被抓到頭髮。她其後聽到男子在背後吼叫，最終逃離現場。

Sandy形容女露宿者年約50歲，男子則身穿黑色連帽衫和灰色褲子。她透露，身邊不少朋友曾在市中心受到流浪者攻擊或騷擾。墨爾本今年蟬聯澳洲「海洛英之都」，中心商業區更發生最多濫藥致死個案。墨爾本治安令人憂慮，一名中國女留學生上月在中心商業區，遭一名黑人男子從後咬傷頸部。她立即往醫院檢查，事件令她身心受創，打算不再繼續修讀碩士課程。