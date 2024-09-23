【東方日報世界視線】莎盟成德震撼彈　有力挫敗執政黨

德國政壇2024年出現一顆震撼彈，那就是莎拉‧瓦根克內希特（Sahra Wagenknecht）這位別樹一幟的政治明星，以及她今年1月才發起成立的莎拉‧瓦根克內希特聯盟（莎盟，BSW）。

瓦根克內希特是德國社會民主黨前主席奧斯卡‧拉方丹（Oskar Lafontaine）的妻子，拉方丹於2007年組成左翼黨，2009年瓦根克內希特當選成為左翼黨的聯邦議院議員。2022年俄烏戰爭爆發後，瓦根克內希特與左翼黨的一些黨友逐漸發展出新的議題及政治方向，首先是他們發現德國參與拱火俄烏戰爭，是違背了德國憲法不能提供攻擊型武器及人員支持戰爭，而烏克蘭更不是北約成員國。他們認為德國應嚴格遵守憲法精神，德國軍隊的責任只是保衞德國國土不受侵略。這個立場源於上世紀70至90年代，社民黨及綠黨均不支持美國政府的霸權主義，也有很強傾向退出北約。

另一個重點是面對不斷湧入的非法移民，以及濫用德國政治庇護法例滯留的情況，他們的立場與左翼民粹主義的另類選擇黨相近，希望嚴守邊境及杜絕法例被濫用。

莎盟分裂自左翼黨，正是因為左翼黨反對政府拱火俄烏戰爭及退出北約的立場搖擺，並只強調社會公義及工會與資本的討價還價。今年1月成立的莎盟，要求德國政府立即倡議北約停止援烏及啟動和談。經濟政策方面，莎盟倡議提高退休金及工人薪金，更要承諾推動食物及能源的價格控制，以免大企業謀取暴利。

莎盟成立才大半年，在6月的歐洲議會選舉得票6.17%，而在9月1日的薩克森州和圖林根州州議會選舉，分別得票11.8%及15.8%，兩州得票率均超過社民黨和綠黨，成為基民盟及另類選擇黨之外的大黨，起碼在州政府執政團隊的組成有極大影響力。在德國政治歷史上，極少有新冒起的政黨成立大半年就取得得票10%以上的好成績，莎盟更證明它可以同時有力吸納左、右黨派的選民支持，亦是其成功之道。

最後更不能不提瓦根克內希特個人的魅力，她在鏡頭前表現得充滿自信，善於有效及理性地鋪陳自己的立場，更能處處在政策辯論上抓緊對方的弱點，使她成為德國媒體的寵兒，也被認為是未來蠶食及擊敗執政「交通燈」三黨的主力人物！

柏林自由大學哲學博士 史文鴻