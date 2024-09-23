談日童遇襲問「殺個小孩多大事」　四川有副縣長受查

廣東省深圳日本人學校一名日籍男童日前在上學途中遇襲喪命，案發後眾多市民前往該校獻花，以示哀悼。內媒周日（22日）報道，四川一名副縣長疑在網上宣揚仇恨言論，稱「殺個小孩兒多大事兒」，引發廣泛關注，當地多部門介入調查，相關情況及後續處理結果有待官方通報。

網傳截圖顯示，一位微信名稱為「黃如一」的網民在某微信群內稱：「殺個小孩兒多大事兒？」有群友反駁稱：「縣長大人，那小孩才十歲。」但「黃如一」似乎未意識其言論不妥，仍在群內發表相關仇恨言論。網傳消息指，「黃如一」疑為四川省甘孜州新龍縣的掛職副縣長。知情人士向媒體表示，涉事微信群聊是百人大群，主要為出版、傳媒等行業的書友群，網傳截圖內容屬實，「黃如一」發表上述言論後受到所有人批評，他目前已不在群內。

甘孜州及新龍縣有關部門周日回應指，涉事網民確為新龍縣政府的領導成員。新龍縣政府辦工作人員表示已掌握事件，也高度重視，正在處理當中。甘孜州政府辦值班人員亦稱，已上報事件，肯定要處理。另有新龍縣官方人士透露，介入調查的部門涉及縣委、公安、宣傳等多部門。公開資料顯示，黃如一於1983年出生，2004年進入四川省農村能源辦公室工作，2021年升至省農村能源發展中心副主任，同年掛職新龍縣委常委、副縣長，負責省直定點幫扶等工作，另從事通俗歷史寫作。