兩大超市集團商品先加價再促銷　涉誤導消費者

Coles和Woolworths被指在促銷定價上誤導消費者。（Getty Images圖片）

澳洲競爭與消費者委員會（ACCC）周一（23日）指控該國兩大連鎖超市集團Coles、Woolworths涉嫌在大促銷前先把商品加價，然後再減價誤導消費者，違反《消費者法》，已對兩個集團採取法律行動。

ACCC表示，收到消費者報告和經社交平台監控，發現Coles和Woolworths以正常價格銷售商品長達6個月，然後加價至少15%，再納入Woolworths的「Prices Dropped」或Coles的「Down Down」促銷活動。Coles在15個月內用此手法銷售245項商品，Woolworths則在20個月內銷售266項商品。ACCC主席卡斯-戈特利布（Gina Cass-Gottlieb）指，消費者從Coles和Woolworths多年來的推廣認知到，它們的大促銷即超市產品正常價格下降，但超市聲稱的降價促銷價格實際上高於或與之前的正常價格相同。兩集團就虛假折扣作出誤導性聲明，削弱消費者明智決定購買甚麼及在哪裡購買的能力。

ACCC估計Coles和Woolworths利用上述手段銷售了數千萬件商品，賺取了可觀收入，ACCC將申令要求兩個集團向慈善機構捐款，為有需要的澳洲人提供膳食。Woolsworths集團發聲明指會小心研究ACCC的指控，Coles則指將為針對公司提起的訴訟進行辯護。